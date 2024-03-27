Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич
Место рожденияс.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.12.1951
Сын: Мурзагулов Талгат Тимерьянович
Мать ребёнка: Мурзагулова Магира 1 Жена Фазлиахметовна
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1954
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Мать ребёнка: Мурзагулова Магира 1 Жена Фазлиахметовна
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.04.1957
Сын: Мурзагулов Тагир Тимерьянович
Мать ребёнка: Мурзагулова Шагура 2 Жена Минигалиевна
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1962
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
15.01.1965
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
04.06.1968
Сын: Мурзагулов Сагитьян Тимерьянович
Мать ребёнка: Мурзагулова Шагура 2 Жена Минигалиевна
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.03.1971
г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно