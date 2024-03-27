Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич

Место рождения

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурзагулов Ахметкерей Ишмухаметович

Мать: Мурзагулова Хадиса

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.12.1951

Сын: Мурзагулов Талгат Тимерьянович

Мать ребёнка: Мурзагулова Магира 1 Жена Фазлиахметовна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Магира 1 Жена Фазлиахметовна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.04.1957

Сын: Мурзагулов Тагир Тимерьянович

Мать ребёнка: Мурзагулова Шагура 2 Жена Минигалиевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Шагура 2 Жена Минигалиевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
15.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Шагура 2 Жена Минигалиевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
04.06.1968

Сын: Мурзагулов Сагитьян Тимерьянович

Мать ребёнка: Мурзагулова Шагура 2 Жена Минигалиевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Шагура 2 Жена Минигалиевна

г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзагулова Шагура 2 Жена Минигалиевна

Развод
Неизвестно

Жена: Мурзагулова Магира 1 Жена Фазлиахметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзагулова Магира 1 Жена Фазлиахметовна

Смерть
Неизвестно
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