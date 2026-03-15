(Филатова) Наталья Максимовна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

(Филатова) Наталья Максимовна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1838, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Филатов (Демидов) Максим Филатович1813 г.р.
Мать
Филатова Ульяна Акимовна1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Филатов (Демидов) Максим Филатович

Мать: Филатова Ульяна Акимовна

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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