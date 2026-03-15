(Филатова) Наталья Максимовна
женский, родилась 1838, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецФилатов (Демидов) Максим Филатович1813 г.р.
МатьФилатова Ульяна Акимовна1817 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно