Курлаев Кузьма Алексеевич
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Дата рождения29.06.1898
Дата смерти08.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1898
Отец: Курлаев Алексей
Мать: Курлаева Домна
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Смерть
08.04.1943
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Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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