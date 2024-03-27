Курлаев Кузьма Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлаев Кузьма Алексеевич

Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово

Дата рождения

29.06.1898

Дата смерти

08.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1898

Отец: Курлаев Алексей

Мать: Курлаева Домна

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Смерть
08.04.1943
?
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
?
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