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Старицына Виолина Павловна

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Место рождения

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

26.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2003

Отец: Старицын Павел Николаевич

Мать: Кожина Наталия Николаевна

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
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