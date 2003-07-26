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Старицына Виолина Павловна
Старицына Виолина Павловна
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Место рождения
Нижний Цасучей
, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Дата рождения
26.07.2003
Пол
Женский
Отец
Старицын Павел Николаевич
1982 г.р.
Мать
Кожина (Толпыгина) Наталия Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2003
Отец:
Старицын Павел Николаевич
Мать:
Кожина Наталия Николаевна
Нижний Цасучей
, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
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