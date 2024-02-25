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Лаврененко Василий Алексеевич
Лаврененко Василий Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1980
Пол
Мужской
Отец
Лаврененко Алексей
Мать
Шавилова Ольга Васильевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец:
Лаврененко Алексей
Мать:
Шавилова Ольга Васильевна
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