Потемкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1809

Сын: Потемкин Иван Александрович

Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
06.08.1812

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна

Belomir, Smolensk Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.01.1825

Дочь: Потемкина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
05.01.1826

Дочь: Потемкина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская Варвара Александровна

Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
гвардии корнет; послушник в монастыре св. Митрофания в Воронеже
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