Потемкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1809
Сын: Потемкин Иван Александрович
Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
06.08.1812
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна
Belomir, Smolensk Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.01.1825
Дочь: Потемкина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
05.01.1826
Дочь: Потемкина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская Варвара Александровна
Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потемкина Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
гвардии корнет; послушник в монастыре св. Митрофания в Воронеже