Петрухина Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1930
Дочь: Мазур (Петрухина) Ираида Абрамовна
Отец ребёнка: Петрухин Абрам Прохорович
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно