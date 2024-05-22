Петрухина Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина Марфа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Абрам Прохорович

Рождение ребёнка
09.03.1930

Дочь: Мазур (Петрухина) Ираида Абрамовна

Отец ребёнка: Петрухин Абрам Прохорович

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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