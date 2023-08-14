Елисавета (Елизавета) Ильинична
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти19.10.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Илья Аммосович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1866
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лазарь Фёдорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1874
Дочь: Евфросинья Феодоровна (Фёдоровна)
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1878
Дочь: Акилина Феодоровна (Фёдоровна)
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1884
Дочь: Евфросинья Феодоровна (Фёдоровна)
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1884
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.10.1911
От водянки.