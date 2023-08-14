Елисавета (Елизавета) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисавета (Елизавета) Ильинична

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

19.10.1911

Пол

Женский

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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1869 г.р.
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1874 г.р.
1878 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Илья Аммосович

Мать: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1866

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лазарь Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1874

Дочь: Евфросинья Феодоровна (Фёдоровна)

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1878

Дочь: Акилина Феодоровна (Фёдоровна)

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1884

Дочь: Евфросинья Феодоровна (Фёдоровна)

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1884

Дочь: Агриппина Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.10.1911
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От водянки.

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