Байбулатов Абхалик
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти04.07.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Байбулатов Фаттахетдин
Мать: Шарнига
Рождение ребёнка
25.05.1902
д.Уразгильды, Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
29.12.1904
Сын: Абхаликов Абдулхак
Мать ребёнка: Бадерзиян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бадерзиян
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадерзиян
Смерть
04.07.1911