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Байбулатов Абхалик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

04.07.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Байбулатов Фаттахетдин

Мать: Шарнига

Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Рахимьян

Мать ребёнка: Бадерзиян

д.Уразгильды, Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
29.12.1904

Сын: Абхаликов Абдулхак

Мать ребёнка: Бадерзиян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абхаликов Альмухаммат

Мать ребёнка: Бадерзиян

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадерзиян

Смерть
04.07.1911
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