Ильин Михаил Леонтьевич
Место рожденияг.Медногорск Оренбургской обл.
Дата рождения1904
Дата смерти18.05.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Ильин Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1501767290/
Рождение ребёнка
06.12.1933
Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.11.1936
Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна
Смерть
18.05.1982