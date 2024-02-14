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Ильин Михаил Леонтьевич

Место рождения

г.Медногорск Оренбургской обл.

Дата рождения

1904

Дата смерти

18.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ильин Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1501767290/
Рождение ребёнка
06.12.1933

Сын: Ильин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна

Рождение ребёнка
07.11.1936

Сын: Ильин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна

Смерть
18.05.1982

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