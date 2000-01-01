Ефим ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Дочь: Зыкова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
починок Рябовский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
починок Рябовский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно