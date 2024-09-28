Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1765

Жена: Екатерина Марковна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Максим Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Марковна

Ново-Геранькино, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Гаврила Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1819
Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

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