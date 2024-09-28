Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1765
Жена: Екатерина Марковна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Максим Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Марковна
Ново-Геранькино, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гаврила Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1819
Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область