Куприянов Филипп Антонович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Куприянов Филипп Антонович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 1907

умер 08.10.1984, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Мать
Куприна Хрестина ИвановнаДо 1877 г.р.
Отец
Куприянов Антон АлександровичДо 1878 г.р.
Супруги
Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна08.12.1907 г.р.
Дети
Куприянов Владимир Филиппович1927 г.р.
Куприянов Петр Филиппович1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Куприянов Антон Александрович

Мать: Куприна Хрестина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна

Военная служба
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1927

Сын: Куприянов Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1932

Сын: Куприянов Петр Филиппович

Мать ребёнка: Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
08.10.1984
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Похороны
Около 10.10.1984
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

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