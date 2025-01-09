Куприянов Филипп Антонович
мужской, родился 1907
умер 08.10.1984, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
МатьКуприна Хрестина ИвановнаДо 1877 г.р.
ОтецКуприянов Антон АлександровичДо 1878 г.р.
Супруги
Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна08.12.1907 г.р.
Дети
Куприянов Владимир Филиппович1927 г.р.
Куприянов Петр Филиппович1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Куприянов Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Куприянов Петр Филиппович
Мать ребёнка: Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна
Смерть
08.10.1984
Похороны
Около 10.10.1984