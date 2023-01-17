Шабаева Наталья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабаева Наталья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1872 ст.

Дочь: Шабаева Матрона Семёновна

Отец ребёнка: Шабаев Семен Лаврентьевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.04.1876

Дочь: Тюпкина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Шабаев Семен Лаврентьевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1876 ст.

Дочь: Шабаева Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Шабаев Семен Лаврентьевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.11.1878 ст.

Сын: Шабаев Николай Семенович

Отец ребёнка: Шабаев Семен Лаврентьевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабаев Семен Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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