Карпович (Семенюк) Ольга Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909 ст.
Отец: Семенюк Тимофей Иванович
Мать: Семенюк Ирина Ивановна
Бракосочетание
23.04.1927
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 24 года | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно