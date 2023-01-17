Карпович (Семенюк) Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпович (Семенюк) Ольга Тимофеевна

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Муж

Около 1903 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1909 ст.

Отец: Семенюк Тимофей Иванович

Мать: Семенюк Ирина Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
23.04.1927

Муж: Карпович Иосиф Павлович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 24 года | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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