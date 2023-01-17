Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Амвросий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федотович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федотович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Федотович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федотович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федотович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Денис Иванович
Отец ребёнка: Иван Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федотович
Смерть
Неизвестно