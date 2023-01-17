Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Амвросий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федотович

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федотович

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Федотович

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федотович

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федотович

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Денис Иванович

Отец ребёнка: Иван Федотович

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федотович

Смерть
Неизвестно
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