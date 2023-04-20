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Докунова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1921

Отец: Голубев Николай Федорович

Мать: Голубева Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
10.09.1940

Дочь: Герасимова Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Докунов Анатолий Леонтьевич

Рождение ребёнка
02.02.1943

Дочь: Ступина Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Докунов Анатолий Леонтьевич

Рождение ребёнка
13.03.1945

Дочь: Облова Томара Анатольевна

Отец ребёнка: Докунов Анатолий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Докунов Анатолий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Шахтерск, Углегорский, Сахалинская область
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