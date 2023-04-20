Докунова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1921
Рождение ребёнка
10.09.1940
Дочь: Герасимова Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Докунов Анатолий Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.02.1943
Дочь: Ступина Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Докунов Анатолий Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.03.1945
Дочь: Облова Томара Анатольевна
Отец ребёнка: Докунов Анатолий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Шахтерск, Углегорский, Сахалинская область