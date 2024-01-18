Малахов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1973
Рождение ребёнка
28.04.1997
Сын: Малахов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Малахова Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
29.01.2000
Сын: Малахов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Малахова Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
13.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малахова Марина Юрьевна