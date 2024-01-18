Малахов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Александр Владимирович

Малахов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1973

Отец: Малахов Владимир Иванович

Мать: Малахова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
28.04.1997

Сын: Малахов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Малахова Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
29.01.2000

Сын: Малахов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Малахова Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
13.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова Марина Юрьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.