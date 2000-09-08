Козявина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1907

Дата смерти

08.09.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1932

Дочь: Луиза Петровна

Отец ребёнка: Козявин Петр Васильевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Козявин Адольф Петрович

Отец ребёнка: Козявин Петр Васильевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Петр Васильевич

Смерть
08.09.2000
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