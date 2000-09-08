Козявина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1907
Дата смерти08.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1932
Дочь: Луиза Петровна
Отец ребёнка: Козявин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1934
Отец ребёнка: Козявин Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.2000