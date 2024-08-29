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Сладков Владимир Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1952

Отец: Сладков Фрол Андреевич

Мать: Ефросинина Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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