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Голдабенков Степан Андриянович

Место рождения

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голдабенкова Анна Матвеевна/Матфеевна

Рождение ребёнка
30.05.1890

Дочь: Голдабенкова Мария Степановна

Мать ребёнка: Голдабенкова Анна Матвеевна/Матфеевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1892

Сын: Голдабенков Федор Степанович

Мать ребёнка: Голдабенкова Анна Матвеевна/Матфеевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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