Голдабенков Степан Андриянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1890
Дочь: Голдабенкова Мария Степановна
Мать ребёнка: Голдабенкова Анна Матвеевна/Матфеевна
Рождение ребёнка
12.01.1892
Сын: Голдабенков Федор Степанович
Мать ребёнка: Голдабенкова Анна Матвеевна/Матфеевна
Смерть
Неизвестно