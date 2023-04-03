Мамаева Елизавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Елизавета Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппенко Нина Арсеньевна

Отец ребёнка: Мамаев Арсений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Анна Арсеньевна

Отец ребёнка: Мамаев Арсений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Александра Арсеньевна

Отец ребёнка: Мамаев Арсений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Арсеньевна

Отец ребёнка: Мамаев Арсений Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Арсений Федорович

Смерть
Неизвестно
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