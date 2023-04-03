Мамаева Елизавета Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппенко Нина Арсеньевна
Отец ребёнка: Мамаев Арсений Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Анна Арсеньевна
Отец ребёнка: Мамаев Арсений Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Александра Арсеньевна
Отец ребёнка: Мамаев Арсений Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Арсеньевна
Отец ребёнка: Мамаев Арсений Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно