Ситникова (Тихонова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Тихонова) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1944

Дата смерти

20.05.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1944

Отец: Тихонов Александр Васильевич

Мать: Тихонова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
11.11.1964

Сын: Солодовников Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Солодовников Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1972

Сын: Ситников Владимир Викторович

Отец ребёнка: Ситников Виктор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Виктор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Анатолий Иванович

Смерть
20.05.2023
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