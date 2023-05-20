Ситникова (Тихонова) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1944
Дата смерти20.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1944
Рождение ребёнка
11.11.1964
Сын: Солодовников Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Солодовников Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1972
Сын: Ситников Владимир Викторович
Отец ребёнка: Ситников Виктор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.2023