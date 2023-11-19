Онопко Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онопко Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Онопко Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Онопко Иван Иосифович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Онопко Яков Иванович

Отец ребёнка: Онопко Иван Иосифович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Онопко Терентий Иванович

Отец ребёнка: Онопко Иван Иосифович

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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