Онопко Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Онопко Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Онопко Яков Иванович
Отец ребёнка: Онопко Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Онопко Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно