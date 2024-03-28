Чулков Игорь Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Чулкова Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чулкова Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чулков Аким Игоревич
Мать ребёнка: Чулкова Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антуфьева Аделина Игоревна
Мать ребёнка: Чулкова Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Игоревна
Мать ребёнка: Чулкова Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чулкова Инна