Афимья Никитьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Юлина Аксиния Петровна
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Юлина Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Юлина Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Юлина Арина Петровна
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Юлина Дарья Петровна
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юлин Пётр Николаевич
Смерть
Неизвестно