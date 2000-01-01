Афимья Никитьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Никитьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Юлина Аксиния Петровна

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Юлина Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Юлина Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Юлина Арина Петровна

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Юлина Дарья Петровна

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлин Пётр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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