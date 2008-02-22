Славягин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1918
Дата смерти22.02.2008
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1918
Отец: Славягин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славягин Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Украинка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Украинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Украинка
Смерть
22.02.2008
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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