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Славягин Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1918

Дата смерти

22.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1918

Отец: Славягин Михаил

Мать: Славягина Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славягин Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Украинка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Украинка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Украинка

Смерть
22.02.2008
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
https://evroservis.ooo/person/126448 участок &74-МГ-064177

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