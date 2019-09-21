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Бекбасов Аскар Талгатович
Бекбасов Аскар Талгатович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.2019
Пол
Мужской
Отец
Бекбасов Талгат Жумажанович
1994 г.р.
Мать
Бекбасова (Торопова) Екатерина Юрьевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2019
Отец:
Бекбасов Талгат Жумажанович
Мать:
Бекбасова Екатерина Юрьевна
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