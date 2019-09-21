Бекбасов Аскар Талгатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекбасов Аскар Талгатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2019

Отец: Бекбасов Талгат Жумажанович

Мать: Бекбасова Екатерина Юрьевна

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