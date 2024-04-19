(Ерефенина) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерефенина) Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1948

Отец: Ерефенин Дмитрий (Митя) Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчелина Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.02.1970

Дочь: (Пчелина) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Пчелина Николай Михайлович

Рождение ребёнка
15.11.1971

Дочь: (Пчелина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пчелина Николай Михайлович

Рождение ребёнка
27.05.1978

Сын: Пчелина Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Пчелина Николай Михайлович

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