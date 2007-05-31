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Федоров Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1954

Дата смерти

31.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1954

Отец: Федоров Василий Николаевич

Мать: Федорова (Аввакумова) Нина Андреевна

Рождение ребёнка
28.05.1979

Сын: Федоров Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Федорова (Никифорова) Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
27.09.1983

Дочь: Бородина (Федорова) Марина

Мать ребёнка: Федорова (Никифорова) Лариса Михайловна

Смерть
31.05.2007

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