Федоров Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1954
Дата смерти31.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1954
Рождение ребёнка
28.05.1979
Сын: Федоров Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Федорова (Никифорова) Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
27.09.1983
Дочь: Бородина (Федорова) Марина
Мать ребёнка: Федорова (Никифорова) Лариса Михайловна
Смерть
31.05.2007