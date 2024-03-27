(Жамалетдинова) Алимя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айзатуллин Летфулла
Рождение ребёнка
04.09.1927
Рождение ребёнка
05.09.1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
02.03.1936
Рождение ребёнка
29.07.1942
Рождение ребёнка
09.09.1946
Смерть
1991