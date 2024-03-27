(Жамалетдинова) Алимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Жамалетдинова) Алимя

(Жамалетдинова) Алимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айзатуллин Летфулла

Рождение ребёнка
04.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Летфулла

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Летфулла

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Летфулла

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Летфулла

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Летфулла

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Летфулла

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1991
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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