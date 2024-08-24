Былкова Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБылкова Ольга Константиновна

Былкова Ольга Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Былков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Иаким

Рождение ребёнка
06.04.1882

Сын: Былков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Былков Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.