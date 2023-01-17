Финогина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Финогин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
18.01.1815
Дочь: Ксения Федорова
Отец ребёнка: Финогин Федор Григорьев
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Финогин Агат Федоров
Отец ребёнка: Финогин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Финогин Илья Федоров
Отец ребёнка: Финогин Федор Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно