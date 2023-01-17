Финогина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиногина Матрена

Финогина Матрена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Финогин Василий Федоров

Отец ребёнка: Финогин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
18.01.1815

Дочь: Ксения Федорова

Отец ребёнка: Финогин Федор Григорьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Финогин Агат Федоров

Отец ребёнка: Финогин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Финогин Илья Федоров

Отец ребёнка: Финогин Федор Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финогин Федор Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close