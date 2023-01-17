Арефьева Наталья Львова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Арефьева Александра Панкратова
Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Арефьев Николай Панкратов
Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Арефьева Анна Панкратова
Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно