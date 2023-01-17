Арефьева Наталья Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Наталья Львова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Арефьев Иван Панкратов

Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Арефьева Александра Панкратова

Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Арефьев Матвей Панкратов

Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Арефьев Илья Панкратов

Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Арефьев Николай Панкратов

Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Арефьев Андрей Панкратов

Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Арефьева Анна Панкратова

Отец ребёнка: Арефьев Панкрат Арефьев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Панкрат Арефьев

Смерть
Неизвестно
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