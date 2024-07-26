Фаддеев Михаил (2) Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: Фаддеева Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Фаддеев Никита Михайлович
Мать ребёнка: Фаддеева Екатерина Артемьевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фаддеева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Фаддеева Екатерина Артемьевна
Смерть
Неизвестно