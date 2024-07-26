Фаддеев Михаил (2) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддеев Михаил (2) Андреевич

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: Фаддеева Анна Игнатьевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаддеева Екатерина Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Фаддеев Никита Михайлович

Мать ребёнка: Фаддеева Екатерина Артемьевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фаддеева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Фаддеева Екатерина Артемьевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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