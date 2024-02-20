Прийменко ?
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1880
Дата смертиДо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Угнивенко Василиса Антоновна
Отец ребёнка: Прийменко Антоний Стефанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1901
Сын: Прийменко Василий Антонович
Отец ребёнка: Прийменко Антоний Стефанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1941
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука