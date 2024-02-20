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Прийменко ?

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

До 1941

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Угнивенко Василиса Антоновна

Отец ребёнка: Прийменко Антоний Стефанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1901

Сын: Прийменко Василий Антонович

Отец ребёнка: Прийменко Антоний Стефанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1941
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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