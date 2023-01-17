Борков Георгий (Егор) Матвеевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1921
Дата смертиОколо 1951
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1921
Отец: Борков Матвей Иванович
Мать: Боркова Анна Дмитриевна
Военная служба
До ?.12.1942
Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Армейская разведка, был ранен осколками мины, в результате ампутированы обе ноги
Смерть
Около 1951
Ташкент (Узбекистан)
Был отправлен в госпиталь и там умер