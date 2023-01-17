Борков Георгий (Егор) Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борков Георгий (Егор) Матвеевич

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

13.02.1921

Дата смерти

Около 1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1921

Отец: Борков Матвей Иванович

Мать: Боркова Анна Дмитриевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Военная служба
До ?.12.1942
Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Армейская разведка, был ранен осколками мины, в результате ампутированы обе ноги
Смерть
Около 1951
Ташкент (Узбекистан)
Был отправлен в госпиталь и там умер
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