Попов Марк
Место рождения
Дата рождения29.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1894
Отец: Попов Василий Андреевич
Мать: Попова (Любушкина) Мария
Рождение ребёнка
1920
Сын: Попов Иван
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
05.06.1924
Сын: Попов Виктор
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
05.12.1926
Дочь: Харина (Попова) Екатерина
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
16.06.1928
Сын: Попов Константин
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Попов Алексей
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
22.01.1932
Дочь: Новгородова (Попова) Раиса
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
07.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно