Попов Марк 29.03.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Марк

Место рождения

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1894

Отец: Попов Василий Андреевич

Мать: Попова (Любушкина) Мария

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Попов Иван

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Рождение ребёнка
05.06.1924

Сын: Попов Виктор

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Рождение ребёнка
05.12.1926

Дочь: Харина (Попова) Екатерина

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Рождение ребёнка
16.06.1928

Сын: Попов Константин

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Попов Алексей

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Рождение ребёнка
22.01.1932

Дочь: Новгородова (Попова) Раиса

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Смерть
Неизвестно
Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

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