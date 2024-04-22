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Кухаренко Сергей Иванович

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

08.04.1950

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1950

Отец: Кухаренко Иван Абрамович

Мать: Кычкова Ирина Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мицек Ирина Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.11.1979

Дочь: Кухаренко Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Мицек Ирина Ивановна

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