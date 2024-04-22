Кухаренко Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.04.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1950
Отец: Кухаренко Иван Абрамович
Мать: Кычкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мицек Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1979
Дочь: Кухаренко Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Мицек Ирина Ивановна