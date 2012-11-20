Зубкова (Арнаутова) Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.2012
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1930
Дочь: Никитенко Анна Андреевна
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Зубков Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Зубков Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Зубков Андрей Семенович
Рождение
20.11.2012
Отец: Арнаутов Григорий
Смерть
Неизвестно