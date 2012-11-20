Зубкова (Арнаутова) Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Арнаутова) Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.2012

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1930

Дочь: Никитенко Анна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Зубков Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Зубков Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Зубков Андрей Семенович

Рождение
20.11.2012

Отец: Арнаутов Григорий

Мать: Арнаутова-Гайворонская Александра

Смерть
Неизвестно
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