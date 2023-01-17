Климук (Лупашова) Ефимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Лупашова) Ефимия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1863 ст.

Муж: Климук Иван Николаевич

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху было 20 лет | Невесте было 20 лет
Рождение ребёнка
26.08.1864 ст.

Дочь: Климук Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Климук Иван Николаевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Роман Иванович

Отец ребёнка: Климук Иван Николаевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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