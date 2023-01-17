Климук (Лупашова) Ефимия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1863 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху было 20 лет | Невесте было 20 лет
Рождение ребёнка
26.08.1864 ст.
Дочь: Климук Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Климук Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климук Иван Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно