Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Неофитова
Отец ребёнка: Неофит Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неофит Герасимов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марфа Неофитова
Отец ребёнка: Неофит Герасимов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Маремьяна Неофитова
Отец ребёнка: Неофит Герасимов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Александр Неофитов
Отец ребёнка: Неофит Герасимов
Александр Неофитович (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Балабанова Рыбинского уезда1 Неофита Герасимовича. С 1788 года служил дьячком в том же селе. Впоследствии — священник села Красного (на Волг... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Сын: Фёдор Неофитов
Отец ребёнка: Неофит Герасимов
Смерть
Неизвестно