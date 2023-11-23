Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Неофитова

Отец ребёнка: Неофит Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неофит Герасимов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марфа Неофитова

Отец ребёнка: Неофит Герасимов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Маремьяна Неофитова

Отец ребёнка: Неофит Герасимов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Александр Неофитов

Отец ребёнка: Неофит Герасимов

Александр Неофитович (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Балабанова Рыбинского уезда1 Неофита Герасимовича. С 1788 года служил дьячком в том же селе. Впоследствии — священник села Красного (на Волг... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Сын: Фёдор Неофитов

Отец ребёнка: Неофит Герасимов

Смерть
Неизвестно

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