Филипова (Филипова) Ефросинья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипова (Филипова) Ефросинья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипова Иван Петрович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мишина (Филипова) Екатерина

Отец ребёнка: Филипова Иван Петрович

Монастырское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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