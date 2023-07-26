Филипова (Филипова) Ефросинья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мишина (Филипова) Екатерина
Отец ребёнка: Филипова Иван Петрович
Монастырское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно