- Родион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: - Гаврило
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: - Мануил
Мать ребёнка: - Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
1744
Сын: - Иван
Мать ребёнка: - Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: - Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: - Авдотья Герасимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1792