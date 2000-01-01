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- Родион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1742 г.р.
1744 г.р.
1755 г.р.
1759 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: - Гаврило

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: - Мануил

Мать ребёнка: - Авдотья Герасимовна

Рождение ребёнка
1744

Сын: - Иван

Мать ребёнка: - Авдотья Герасимовна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: - Авдотья Герасимовна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: - Авдотья Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1792
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