(Соловьева) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1914
Дата смерти10.03.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914
Отец: Соловьев Петр Ильич
Восприемники того же села крестьяне Михаил Георгиевич Горелов и Агафья Ильинична, жена Гавриила Николаевича Иниканова
Смерть
10.03.1914
Причина смерти: слаба от рождения
Похороны
Неизвестно
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область