(Соловьева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловьева) Евдокия Петровна

Место рождения

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.03.1914

Дата смерти

10.03.1914

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914

Отец: Соловьев Петр Ильич

Мать: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники того же села крестьяне Михаил Георгиевич Горелов и Агафья Ильинична, жена Гавриила Николаевича Иниканова
Смерть
10.03.1914
Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: слаба от рождения
Похороны
Неизвестно
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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