Ткачев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачев Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

мП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1923

Дочь: Рубинская (Ткачева) Александра Никифировна

Мать ребёнка: Ткачева (Семенова) Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ткачев Александр Никифорович

Мать ребёнка: Ткачева (Семенова) Федора Ефимовна

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