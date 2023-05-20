Ткачев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1923
Дочь: Рубинская (Ткачева) Александра Никифировна
Мать ребёнка: Ткачева (Семенова) Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ткачев Александр Никифорович
Мать ребёнка: Ткачева (Семенова) Федора Ефимовна