Шамсижамал
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1879
Дочь: Зулейха
Отец ребёнка: Давлетханов Тавлихан
Рождение ребёнка
15.02.1881
Дочь: Марьям
Отец ребёнка: Давлетханов Тавлихан
Рождение ребёнка
18.09.1883
Дочь: Ainetdin Fereha
Отец ребёнка: Давлетханов Тавлихан
Уразовка
Смерть
Неизвестно