Неизвестно (Кутний) Евгения Дамиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Кутний) Евгения Дамиановна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

16.02.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1899

Отец: Кутний Дамиан Михайлович

Мать: Кутний (Неизвестно) Пелагея Стефановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
17.02.1899
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Смерть
Неизвестно

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