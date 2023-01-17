Ковелькова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковелькова Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.12.1876

Дата смерти

07.02.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1897 по 1898
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1919 по 1963
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.02.1963
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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