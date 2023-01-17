Ковелькова Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.12.1876
Дата смерти07.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897 по 1898
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1919 по 1963
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.02.1963