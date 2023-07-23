Лунев Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1986
Рождение ребёнка
04.10.2016
Сын: Лунев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности