Лунев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

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Дети

2016 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1986

Отец: Лунев Владимир Васильевич

Мать: Лунева Людмила Демьяновна

Рождение ребёнка
04.10.2016

Сын: Лунев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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